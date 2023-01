Gli abitanti si preparano ad accogliere l'Anno del Coniglio

A Taiwan è tutto pronto per le celebrazioni del Capodanno lunare. Gli abitanti si preparano ad accogliere l’Anno del Coniglio, l’animale di quest’anno dello Zodiaco cinese, con i festeggiamenti che inizieranno domenica 22 gennaio. I preparativi per il prossimo anno comprendono anche decorazioni per la casa a forma di coniglio. Il Tempio di Confucio a Taipei ha tenuto sessioni per le persone per realizzare decorazioni di conigli. Nonostante le preoccupazioni per il Covid, i negozianti sperano in un incremento degli affari, dato che il commercio è diminuito del 30% rispetto agli anni pre-pademia.

