Oltre 3000 bovini morti nella provincia di Santa Fe

Gli agricoltori della provincia argentina di Santa Fe sono preoccupati per la costante siccità che ha decimato il loro bestiame e i raccolti in una delle aree agricole più ricche del Paese. In una fattoria di Giailevra, il ritardo delle piogge ha ucciso più di 300 animali negli ultimi mesi. Le autorità stimano che siano 3.000 le mucche morte nella provincia di Santa Fe.

