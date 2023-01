Il presidente del Consiglio europeo incontrerà Zelensky e Shmyhal: "Lottano per i nostri valori comuni"

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è in viaggio verso Kiev dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelesnky e il premier Denys Shmyhal. Lo ha annunciato lui stesso in un videomessaggio su Twitter, affermando che “gli ucraini stanno combattendo per la loro terra, per il futuro dei loro figli. Ma lottano anche per i nostri valori comuni europei di pace e prosperità”. Michel ha aggiunto che “hanno bisogno del nostro sostegno e lo meritano”. Michel era già stato nella capitale ucraina ad aprile 2022, in una visita a sorpresa a meno di due mesi dall’inizio della guerra

Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.

They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

