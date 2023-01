Le squadre di soccorso hanno lavorato tutto il giorno per estrarre le vittime dai rottami

Il trasporto in ospedale dei corpi delle vittime dell’incidente aereo di domenica 15 gennaio a Pokhara in Nepal. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutto il giorno per estrarre i corpi dai rottami: finora sono state ritrovate senza vita 68 delle 72 persone presenti sul velivolo precipitato.

