Il conducente è morto per le ferite riportate. In corso gli accertamenti sulla sua identità e sulle cause dell'incidente

Un’auto si è schiantata contro la Porta di Brandeburgo, a Berlino, la sera di lunedì 15 gennaio. La polizia della capitale tedesca ha reso noto che il conducente è morto per le ferite riportate. L’uomo era alla guida di una limousine. Le immagini dell’incidente mostrano il rottame del veicolo fra due pilastri della Porta di Brandeburgo. Alcune parti del monumento sono coperte di fuliggine, ma non sembrano esserci danni gravi alla struttura. Secondo i primi accertamenti, nessun’altra persona è rimasta ferita. Sono in corso le indagini sull’identità del conducente e sulle cause dell’incidente.

