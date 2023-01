Lo denuncia Mykhailo Podolyak, consigliere dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky

La Russia “attacca deliberatamente i civili in tutta l’Ucraina” e “uccide deliberatamente in massa gli ucraini”. Lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Solo l’ultimo giorno: missili da crociera contro i condomini (Dnipro); artiglieria contro quartieri residenziali ogni giorno (Kherson); missili balistici (S-300/S-400) – Kharkiv, Kyiv”, si legge ancora nel tweet.

RF deliberately attacks civilians throughout 🇺🇦. Only the last day:

– cruise missiles at apartment buildings (Dnipro);

– artillery at residential quarters every day (Kherson);

– ballistic missiles (S-300/S-400) – Kharkiv, Kyiv.

RF deliberately kills Ukrainians en masse live — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 15, 2023

Moldavia: “Fatti detonare esplosivi trovati in detriti razzo”

Le autorità moldave hanno riferito oggi che squadre di specialisti hanno effettuato “detonazioni controllate” di esplosivi scoperti in parti di detriti di razzi che i funzionari di frontiera hanno trovato in un villaggio del nord vicino al confine del Paese con l’Ucraina. Il ministero degli Affari Interni della Moldavia ha dichiarato in un comunicato che un’indagine in loco ha portato alla scoperta di circa 80 chilogrammi di esplosivo nei resti del razzo rinvenuto sabato nel villaggio di Larga, nel distretto di Briceni. Gli artificieri del ministero degli Affari Interni e del ministero della Difesa hanno poi eseguito le esplosioni controllate e le autorità hanno esteso la zona di sicurezza intorno ai detriti, ha fatto sapere il ministero degli Interni. Le fotografie pubblicate domenica sulla pagina Facebook del ministero mostrano quello che sembra essere un grande oggetto cilindrico caricato con polvere bianca. Il ministero non ha detto quando il razzo sia stato lanciato né chi lo abbia lanciato, ma ha riferito che ha avuto origine “dagli attacchi aerei della Russia sull’Ucraina” e che le autorità ucraine sono state informate.

“Tutte le prove accumulate nell’ambito dell’indagine sul posto saranno trasferite, come concordato, ai procuratori specializzati”, ha dichiarato il ministero degli Interni moltavo. La premier moldava Natalia Gavrilita ha reagito all’incidente sabato condannando gli ultimi attacchi della Russia all’Ucraina ed esprimendo la sua “indignazione per la mancanza di rispetto della sovranità della Repubblica di Moldavia”. Si tratta del terzo incidente di questo tipo che mette in allarme la Moldavia. Alla fine di ottobre un missile russo era caduto nella città di confine di Naslavcea, e il mese scorso sono stati trovati detriti di missili in un frutteto in un’altra città vicino al confine con l’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata