Terzo attacco alla capitale del 2023, secondo le autorità ucraine

Nuove esplosioni a Kiev, capitale dell’Ucraina. Lo riporta il Kyiv Independent. Secondo quanto riporta il quotidiano, si tratta del terzo attacco alla capitale nel 2023. Secondo le autorità, l’attacco russo ha danneggiato “infrastrutture” nella capitale e un edificio residenziale nell’Oblast di Kyiv. “Il vice capo dell’Ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko ha riferito che la Russia stava prendendo di mira le “infrastrutture critiche” dell’Ucraina, mentre i residenti di Kyiv hanno iniziato a sentire le esplosioni in tutta la città intorno alle 9:30 del mattino”, scrive ancora il Kyiv Independent.

Sono state udite esplosioni nel quartiere Dniprovskyi della città, ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Klitschko ha anche detto che i frammenti di un missile sono caduti su un’area non residenziale nel distretto di Holosiivskyi e che è scoppiato un incendio in un edificio. Finora non sono state segnalate vittime.

Nella regione periferica di Kiev, è stato colpito un edificio residenziale nel villaggio di Kopyliv e le finestre delle case vicine sono state fatte saltare, ha detto Tymoshenko. Secondo il governatore regionale Oleksii Kuleba, nella regione sono state danneggiate in totale 18 case private. “Ci sono tetti e finestre danneggiati”, ma non ci sono vittime, ha detto Kuleba in un post su Telegram. Ha aggiunto che un incendio è stato circoscritto in una “struttura infrastrutturale critica” nella regione.

