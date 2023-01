Il presidente rimprovera Denis Manturov per il suo fallimento nell'ottenere contratti in tempo

Vladimir Putin ha pubblicamente umiliato il suo vice primo ministro in una videochiamata di gruppo, attaccandolo perché lavorava troppo lentamente. Il presidente russo ha rimproverato a Denis Manturov, che è anche ministro del commercio e dell’industria, per il suo fallimento nell’ottenere contratti in tempo.

