È un 69enne di Torino il cittadino italiano deceduto ieri in un incidente avvenuto in Arabia Saudita durante il Rally Dakar. È quanto si apprende da fonti diplomatiche.

L’ambasciata d’Italia a Riad si è messa in contatto con la famiglia della vittima e segue da vicino il caso, in stretto raccordo con la Farnesina. L’incidente è avvenuto nella fase finale della nona tappa del Rally Dakar, la Riyadh-Harad, in una zona desertica. La vittima stava scattando foto dietro a una duna quando è stata investita ed è morta durante il trasporto in ospedale.

