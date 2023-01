La donna 30enne è in pericolo di vita. Lo studente ha 6 anni e frequenta la prima elementare, ha estratto la pistola durante un diverbio con l'insegnante

Un bambino di 6 anni ha sparato e ferito una maestra della sua scuola in Virginia durante un alterco all’interno di un’aula di prima elementare, hanno dichiarato la polizia e i funzionari scolastici della città di Newport News. Gli esperti hanno detto che una sparatoria a scuola che coinvolge un bambino di 6 anni è estremamente rara, anche se non inedita, mentre la legge della Virginia limita i modi in cui un bambino di quell’età può essere punito per un tale crimine.

La polizia ha dichiarato che nessun alunno è rimasto ferito nella sparatoria alla Richneck Elementary School. L’insegnante, una donna di 30 anni, ha riportato ferite che la mettono in pericolo di vita. Le sue condizioni sono migliorate leggermente nel tardo pomeriggio, ha dichiarato il capo della polizia di Newport News Steve Drew.”Non c’era una situazione in cui qualcuno si aggirava per la scuola sparando”, ha detto Drew ai giornalisti, aggiungendo poi che lo sparo non è stato un incidente. Drew ha detto che lo studente e l’insegnante si erano conosciuti in classe. Ha detto che il ragazzo aveva una pistola in classe e gli investigatori stanno cercando di capire dove l’abbia ottenuta. Il capo della polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulla sparatoria, sull’alterco o su quanto accaduto all’interno della scuola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata