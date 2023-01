La TV di Stato russa ha diffuso immagini delle funzioni religiose durante la tregua ordinata da Putin

La TV di Stato russa ha diffuso immagini delle celebrazioni natalizie e nelle regioni annesse di Donetsk e Luhansk in Ucraina. Secondo il canale televisivo RTR, le tradizionali funzioni notturne nel Donbass sono state spostate al mattino per ridurre il rischio di bombardamenti. Diverse le persone che hanno partecipato alle funzioni religiose nelle chiese ancora intatte. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato un cessate il fuoco unilaterale lungo l’intera linea di contatto durante le festività natalizie. La Chiesa ortodossa osserva il Natale il 7 gennaio, perché ha mantenuto il calendario giuliano per il suo programma liturgico, mentre gli altri rami della Chiesa cristiana seguono il calendario gregoriano introdotto da Papa Gregorio XIII nel 1500.

