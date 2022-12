La 25enne Sara Khademolsharieh ai Mondiali in Kazhakistan: la sua foto pubblicata su Twitter da una giornalista di Iran International sta facendo il giro del mondo

La 25enne giocatrice di scacchi iraniana, Sara Khademolsharieh, che sta partecipando ai campionati del mondo in corso in Kazakistan avrebbe disputato il 26 dicembre scorso una partita senza indossare il velo. E’ quanto si evince da una foto pubblicata su Twitter, che la ritrae sorridente, dalla giornalista di Iran International, canale con sede a Londra, Elham Yazdiha. La reporter scrive nel suo post che la giovane, in gara per Teheran, non indossa “l’hijab obbligatorio”, e aggiunge l’hashtag #MahsaAmini, facendo riferimento alla ragazza iraniana morta a settembre dopo l’arresto per non aver indossato correttamente il velo, la cui vicenda ha scatenato un’ondata di proteste in tutto il Paese che ancora oggi proseguono.

L’immagine sta facendo il giro del web. La foto non compare però sul profilo Twitter ufficiale dell’atleta che ha come immagine del profilo uno scatto che la ritrae al tavolo da gioco con il velo sul capo. Lo scorso ottobre aveva fatto scalpore a Teheran l’atleta dell’arrampicata sportiva Elnaz Rekabi, che aveva gareggiato senza hijab in una competizione internazionale. Al suo rientro in patria però la donna si era scusata parlando di un errore.

#سارا_خادم_الشریعه و #آتوسا_پورکاشیان دو استاد بزرگ ایرانی شطرنج بدون حجاب اجباری در مسابقات سریع و برق آسای قزاقستان حاضر شدند. آتوسا زیر پرچم آمریکا مسابقه می دهد و سارا زیر پرچم ایران.#مهسا_امینی pic.twitter.com/CJqVoYzJVu — Elham Yazdiha (@elhamyazdiha) December 26, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata