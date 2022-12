Un uomo arabo-israeliano di 26 anni è indicato come l'autore del doppio attentato del 23 novembre scorso quando ha fatto esplodere due bombe vicino alle fermate dell'autobus uccidendo due persone

Un uomo arabo-israeliano affiliato all’Isis è stato arrestato per il doppio attentato del 23 novembre scorso a Gerusalemme. Lo riferisce l’agenzia di sicurezza Shin Bet e la polizia israeliana. Lo riporta il Times of Israel. Si tratta di Eslam Froukh, ingegnere meccanico di 26 anni, residente israeliano di Kafr ‘Aqab a Gerusalemme est, ma che ha vissuto gran parte della sua vita nell’area di Ramallah. Il 23 novembre ha fatto esplodere due bombe a due fermate dell’autobus di Gerusalemme, uccidendo Aryeh Schupak di 16 anni e Tadese Tashume Ben Ma’ada di 50 anni. Oltre 20 persone sono rimaste ferite.

Secondo lo Shin Bet, Froukh ha commesso l’attacco in relazione alla sua affiliazione con lo Stato islamico. Avrebbe agito da solo e, sempre da solo, avrebbe imparato a fabbricare le bombe utilizzate nell’attacco, utilizzando guide su Internet. Lo Shin Bet ha detto che Froukh aveva cercato di far esplodere un’altra bomba mentre le forze di sicurezza e i soccorsi prestavano aiuto alle vittime del secondo attacco. Si è imbattuto però in problemi tecnici e ha deciso di non piazzarla.

