I servizi della Sicurezza Nazionale del Marocco hanno presentato il loro rapporto annuale per l’anno 2022. La relazione si concentra sulla modernizzazione dei servizi e delle strutture di sicurezza e sugli sforzi compiuti per rafforzare la sicurezza e la lotta contro la criminalità, oltre che sui meccanismi di gestione del percorso di carriera dell’agente di polizia, oltre alla presentazione dei progetti relativi alla sicurezza e all’ordine pubblico per il prossimo anno.

La DGNS presenta il bilancio per l’anno 2022 secondo alcuni assi principali, a partire dallo sviluppo e miglioramento dei servizi pubblici, come la transizione digitale.

Nell’anno in corso ha proseguito il processo di sviluppo dell’infrastruttura dei servizi amministrativi a beneficio dei cittadini e dei residenti stranieri, rilasciando documenti d’identità, documenti di residenza e certificati amministrativi. L’anno 2022 è stato caratterizzato dal proseguimento della graduale e completa abolizione delle misure preventive volte a contenere la pandemia di Covid-19, e quindi dalla ripresa del ritmo avanzato di emissione e generalizzazione della nuova generazione della carta d’identità nazionale elettronica (CNIE): una carta disponibile per tutti i cittadini marocchini, indipendentemente dall’età, e consente loro di usufruire di servizi di identificazione, di persona o online, utilizzando la piattaforma “National Trusted Third Party” e lo spazio “identità digitale” sviluppato dalla DGSN.

A coronamento di questo processo partecipativo di semplificazione dei servizi pubblici, e come parte degli sforzi della DGSN per condividere le esperienze accumulate nella gestione dei dati di identificazione e nel loro sfruttamento nello spazio digitale, l’anno 2022 è stato segnato dalla firma di nove accordi che consentono l’utilizzo della piattaforma “National Trusted Third Party” con la Banca Al-Maghrib e con il Gruppo Professionale delle Banche Marocchine, la Caisse de Dépôt et de Gestion, la Caisse Interprofessionnelle Marocaine des Retraites, l’Ordre National des Adouls e il Conseil National de l’Ordre des Notaires.

L’anno 2022 è stato inoltre caratterizzato dalla continuazione della risposta rapida e istantanea alle richieste dei cittadini di ottenere documenti di identificazione elettronici e amministrativi e permessi di soggiorno per stranieri. Sono state emesse in totale 4.314.893 carte d’identità nazionali elettroniche di nuova generazione, di cui 3.163.322 prodotte nel centro di Rabat e 1.151.571 nel centro aggiuntivo creato a Marrakech nell’ambito della politica di prossimità ai cittadini.

Nuove strutture di polizia per diversificare l’offerta di sicurezza

Per rafforzare le strutture assegnate alla polizia di prossimità e garantire l’adeguamento dei servizi all’espansione urbana nei nuovi centri urbani, la DGSN ha creato un totale di 36 nuove strutture di sicurezza nel 2022. Si tratta di quattro distretti di polizia nelle città di Tetouan, Tangeri e Agadir, che hanno permesso di intensificare la presenza di sicurezza e di avvicinare i servizi di polizia in queste città. È stata messa in funzione la nuova stazione di polizia dell’aeroporto di Nador-Al-Aroui e sono state istituite quattro nuove brigate mobili di motociclisti, oltre alla creazione di tre servizi specializzati in incidenti stradali nelle città di Midelt, Benguérir e Ksar el-Kebir, nonché 21 cellule regionali per sfruttare le registrazioni audiovisive effettuate dalle telecamere di sorveglianza urbana e dalle telecamere mobili da parte degli agenti di polizia (uomini e donne) per rafforzare la sicurezza stradale, combattere la criminalità e migliorare la trasparenza del lavoro delle pattuglie di polizia. Per garantire la necessaria efficienza nella lotta ai piani criminali emergenti, sono state create tre nuove brigate anti-gang (BAG) nella prefettura di polizia di Casablanca e una brigata simile in ciascuna delle prefetture di polizia di Fez, Rabat, Agadir, Kenitra, Laayoune, Marrakech, Tangeri, Oujda, Meknes, Beni Mellal, Settat e Tetouan, oltre che nei dipartimenti di polizia regionali e provinciali di Dakhla, Al Hoceima, Ouarzazate, Taza, Errachidia, Safi ed El Jadida.

Lotta alla criminalità e rafforzamento del senso di sicurezza

Diminuzione degli indicatori di criminalità violenta

Nel corso di quest’anno, la DGSN ha iniziato ad attuare il programmache si basa sul rafforzamento delle strutture anticrimine, sullo sviluppo di laboratori scientifici e tecnici di polizia e sull’uso sistematico di meccanismi di indagine penale e di supporto tecnico nelle varie indagini. Questa strategia mira anche a sancire la dimensione dei diritti umani nella funzione di polizia, comprese le procedure per la custodia e la sorveglianza della polizia nei luoghi di detenzione, oltre a consolidare il coordinamento e la cooperazione con i servizi della Direzione Generale per la Sorveglianza Territoriale (DGST) in casi molto complessi.

Da un’attenta lettura dell’andamento della criminalità nel corso del 2022 emergono una serie di indicatori importanti, tra cui, in primo luogo, un calo significativo del numero di casi repressivi registrati con una percentuale inferiore al 30,22%, per un totale di 820.274 casi, che ha permesso di identificare e deferire alle varie procure 875.879 persone, mentre la statistica dei reati violenti non ha superato la soglia del 6,59%. Il tasso di risoluzione dei crimini commessi ha continuato a registrare livelli record per il sesto anno consecutivo, attestandosi al 94,43% del totale dei casi registrati e all’85,34% dei crimini violenti.

L’anno dei partenariati nella cooperazione alla sicurezza

L’anno in corso è stato caratterizzato dalla piena ripresa delle operazioni di cooperazione internazionale in materia di sicurezza, dopo la revoca delle misure preventive imposte a causa della pandemia sanitaria, che ha permesso di recuperare il livello avanzato di cooperazione operativa e di assistenza tecnica. A questo proposito, l’Unità di cooperazione internazionale di polizia ha trattato 5.800 fascicoli e richieste di informazioni, con un aumento del 24% rispetto al 2021 e di oltre il 40% rispetto al 2020.

L’anno 2022 ha visto anche l’effettiva partecipazione dei servizi di sicurezza nazionale all’esecuzione di cinque operazioni di sicurezza multiparte in coordinamento con il Segretariato generale dell’Interpol, riguardanti principalmente la lotta al traffico di prodotti farmaceutici e la loro vendita tramite piattaforme di comunicazione e il commercio illegale di opere artistiche e culturali, animali e piante selvatiche, nonché un’altra operazione congiunta volta a contrastare la gestione sconsiderata, irrazionale o criminale dei rifiuti sanitari, oltre al dispiegamento di due operazioni di consegna controllata di farmaci con l’assistenza delle autorità italiane, nell’ambito dell’apertura a nuovi partner dopo che nell’ultimo anno la cooperazione in questo campo era limitata a Francia e Spagna.

L’anno 2022 è stato inoltre caratterizzato dalla conclusione di numerosi accordi e partnership con istituzioni di polizia di Paesi stranieri, che hanno portato al rafforzamento del partenariato strategico di sicurezza con le forze dell’ordine degli Stati Uniti, in particolare in termini di scambio di competenze, assistenza tecnica e formazione avanzata in vari settori della sicurezza.

Polizia scientifica e tecnica al servizio dell’indagine penale

La Direzione generale della sicurezza nazionale ha continuato a investire nello sviluppo delle strutture e dei meccanismi della polizia scientifica e tecnica. Ciò ha permesso di contribuire al consolidamento di un processo equo basato su prove scientifiche e di raggiungere livelli record nel tasso di repressione, aiutando a risolvere crimini complessi e fornendo un grande supporto agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria nel trattamento delle prove sulle scene del crimine o durante le indagini penali.

In termini di statistiche e indicatori numerici, i servizi tecnici dell’Istituto di Scienze Forensi della Sicurezza Nazionale hanno effettuato 576 esami forensi su documenti falsificati, con un aumento del 5%, nonché 5.533 esami forensi sul contenuto digitale di 18.050 supporti elettronici, con un aumento del 16%, e 201 esami balistici su 94 armi da fuoco e 7.458 munizioni e proiettili, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

Sicurezza stradale

L’anno 2022 ha registrato 79.044 incidenti fisici da traffico nel perimetro urbano, contro i 77.959 incidenti analoghi dello stesso periodo dell’anno 2021, ovvero un leggero aumento dell’1,40%. Ciò ha avuto un impatto diretto sul numero totale di incidenti stradali, che hanno provocato 818 morti nell’anno in corso, rispetto agli 836 morti del 2021, oltre a 4.010 feriti gravi e 102.705 feriti minori.

Per quanto riguarda le misure di controllo delle strade, esse sono state significativamente consolidate, grazie all’intensificazione dei pattugliamenti della polizia stradale e al rafforzamento delle brigate mobili del traffico. Il numero di multe transazionali e forfettarie (ATF) comminate nell’anno in corso è aumentato dell’8,5%.

Per facilitare i compiti della polizia stradale, in modo da consentire loro di svolgere in modo ottimale le proprie missioni in termini di sicurezza stradale, i servizi di sicurezza nazionale hanno completato la generalizzazione delle applicazioni informatiche dedicate alla gestione digitale dell’amministrazione e all’archiviazione dei documenti di controllo stradale a livello di tutti i servizi decentrati della sicurezza nazionale. È stato inoltre adottato un nuovo approccio alla formazione sul comportamento degli utenti della strada, che comprende un elenco completo di buone pratiche per trattare con i cittadini sulla strada pubblica, sia pedoni che automobilisti e i loro accompagnatori.

La comunicazione, un meccanismo di apertura e di rafforzamento della polizia di comunità

Per consolidare il proprio approccio comunicativo, in modo da garantire il rafforzamento della politica di apertura del servizio e la realizzazione degli assi di governance della sicurezza, la DGSN ha continuato a capitalizzare le esperienze degli ultimi anni, avviando nuovi meccanismi di comunicazione istituzionale e procedendo al rafforzamento dei canali di comunicazione con la società civile, l’opinione pubblica e i media. Nel 2022, l’approccio comunicativo è stato caratterizzato dal consolidamento dei meccanismi di individuazione dei contenuti violenti sui social network e delle fake news che incidono sul senso di sicurezza generale, oltre che dalla sottoposizione di tali contenuti alle necessarie competenze tecniche e dalla divulgazione delle ricerche effettuate a tal fine, in un tempo medio compreso tra le 2 e le 5 ore, con l’obiettivo di immunizzare i cittadini contro le campagne allarmistiche e le dicerie che incidono sul loro senso di sicurezza.

Inoltre, per consolidare la comunicazione digitale dei servizi della DGSN sui nuovi media e garantire un’interazione positiva con gli utenti dei social network, la DGSN ha creato quest’anno un account ufficiale su Instagram, il cui numero di follower ha raggiunto 133.000 in meno di 10 mesi.

Vita professionale degli agenti di polizia

Reclutamento e formazione

Funzionari della Sicurezza Nazionale attualmente sono 78.737, con un’età media di circa 39 anni, l’anno 2022 è stato caratterizzato dal graduale ritorno all’applicazione del meccanismo completo della nuova carta di reclutamento e formazione della polizia, dopo la fine del periodo della pandemia sanitaria che ha imposto modifiche al regime degli esami professionali e dei programmi di formazione della polizia all’interno del Royal Police Institute e delle sue scuole affiliate.

Oltre alle novità introdotte nel sistema di reclutamento e nei concorsi nel corso dell’anno 2022, ovvero l’apertura a nuove specialità e competenze accademiche con l’obiettivo di rafforzare la qualità delle risorse umane, è stata effettuata una revisione completa dei programmi di formazione presso il Royal Police Institute.

L’anno in corso è stato caratterizzato dal proseguimento dell’attuazione dei programmi bilaterali di cooperazione Sud-Sud. Una serie di programmi di formazione e qualificazione delle forze di polizia è andata a beneficio di diversi servizi di polizia di Paesi africani fratelli, tra cui 60 agenti di polizia della Guinea Conakry, tra cui nove donne, che hanno ricevuto un’approfondita formazione pratica e teorica nel campo della sicurezza pubblica, della polizia giudiziaria, della polizia forense e tecnica e dell’integrazione delle norme sui diritti umani nella funzione di polizia.

Il DGNS sta lavorando per rafforzare i meccanismi di gestione dei reclami amministrativi attraverso la Commissione centrale per i reclami, istituita nel dicembre 2018, al fine di garantire la giustizia amministrativa e aprire le porte ai ricorsi e alla revisione delle misure disciplinari.

Nel corso dell’anno, questa commissione ha ricevuto un totale di 244 reclami amministrativi e di conseguenza ha emesso 259 raccomandazioni per la revisione o l’annullamento del 14% dei provvedimenti disciplinari adottati e ha approvato l’86% delle sanzioni e dei provvedimenti decisi.

D’altra parte, e nel quadro della moralizzazione del servizio pubblico, il meccanismo correttivo volto a sanzionare la cattiva condotta professionale degli agenti di polizia, sia durante l’esercizio delle loro funzioni sia in relazione alla loro qualità in caso di trasgressione degli obblighi di riservatezza, integrità e probità, ha trattato 7.938 pratiche amministrative nel 2022 e ha emesso 1.618 sanzioni disciplinari, di cui 104 sospensioni, e 5.266 provvedimenti disciplinari.nché i reati finanziari e amministrativi come lo sperpero di fondi pubblici e la corruzione.

Protezione sociale della famiglia della Sicurezza Nazionale

La Fondazione Mohammed VI per le Opere Sociali dei Dipendenti della Sicurezza Nazionale ha concesso sostegno sociale agli agenti di polizia, ai pensionati e ai loro familiari a carico, assistenza diretta sotto forma di sussidi finanziari e in natura ai suoi membri, tra cui 1.067 beneficiari che sono stati vittime di gravi ferite durante l’esercizio delle loro funzioni o affetti da gravi malattie, e che hanno visto i loro casi trattati attraverso una procedura d’urgenza.

Inoltre, la Fondazione ha offerto ai figli e agli orfani degli agenti di polizia numerose iniziative educative e ricreative, soprattutto dopo il ritorno dei campi di vacanza estivi a beneficio di 3.620 bambini, rispetto ai 2.724 dell’ultima edizione del 2019, prima dello stato di emergenza sanitaria. Questi campi sono stati organizzati in quattro diversi periodi nelle località balneari di Agadir, Bouznika, Ifrane e Tetouan.

La Fondazione ha inoltre offerto quest’anno un sostegno finanziario stabile e sostenibile ai figli e agli orfani di agenti di polizia che eccellono a scuola, con l’assegnazione annuale di una borsa di studio di 10.000 dirham, per un periodo di cinque anni di istruzione accademica a beneficio di 26 studenti, con l’obiettivo di ampliare la base dei beneficiari di questo programma, per raggiungere 60 beneficiari all’anno nel prossimo futuro. Sono stati inoltre premiati 24 studenti che hanno ottenuto medie eccellenti negli esami di maturità.

La governance nella gestione amministrativa

In termini di razionalizzazione delle spese, i servizi di sicurezza nazionale hanno registrato una stabilità nelle spese per il consumo di acqua ed elettricità, nonostante la creazione di molte nuove strutture di polizia e l’espansione dell’uso di attrezzature informatiche nelle direzioni della sicurezza nazionale. Anche la bolletta telefonica è rimasta stabile, con una diminuzione della spesa per la manutenzione del parco veicoli, nonostante i servizi centrali e decentrati abbiano ricevuto 991 veicoli nel corso dell’anno e nonostante il rinnovo del 73% del parco veicoli di sicurezza. Per quanto riguarda le spese per il consumo di carburante, invece, si è registrato un aumento di circa il 23% a livello centrale e del 43% a livello decentrato, a causa del significativo aumento dei prezzi del carburante sul mercato mondiale e dell’incremento del numero di autovetture messe a disposizione dei servizi di sicurezza regionali negli ultimi sette anni, che sono state pari a 8826 veicoli di varie dimensioni e tipologie.

Nell’ambito del completamento della digitalizzazione del servizio di pubblica sicurezza, con un impatto positivo sulle prestazioni di sicurezza, le squadre di ingegneri e tecnici del DGSN si sono concentrate sulla modernizzazione complessiva dell’infrastruttura di telecomunicazione della polizia, con l’avvio del funzionamento della rete nazionale di comunicazioni digitali tramite fibre ottiche, al fine di completare il processo di rinnovamento completo dei dispositivi di comunicazione a disposizione dei servizi di sicurezza.

Per garantire l’efficacia degli interventi di sicurezza sulla strada pubblica e rafforzare i meccanismi di controllo del lavoro delle pattuglie di polizia, si sta generalizzando un sistema di localizzazione geografica delle pattuglie di polizia utilizzando il Global Positioning System (GPS)

Progetti futuri per l’anno 2023

A livello di infrastrutture, la DGNS intende proseguire l’ammodernamento degli edifici della polizia, optando per un’architettura distinta, dotando questi edifici di tutte le accessibilità e gli spazi di orientamento e lavoro necessari, e lavorando per accompagnare lo sviluppo urbano e demografico delle aree urbane di grandi e medie dimensioni.

Prevista la creazione di un quinto distretto di polizia a Hay Riad, a Rabat, nonché di un commissariato distrettuale che sarà aperto a breve nella regione di Deroua, sotto la giurisdizione della prefettura di polizia di Casablanca, per rispondere alla grande espansione urbana che questa zona ha subito negli ultimi anni.

A questo progetto se ne aggiunge un altro relativo alla generalizzazione dell’esperienza delle unità mobili per la realizzazione della Carta d’Identità Elettronica Nazionale (CNIE), aumentando il numero di veicoli dedicati a questo scopo per metterli a disposizione dei servizi decentrati della sicurezza nazionale su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di utilizzarli per facilitare e semplificare il soddisfacimento delle richieste di realizzazione e rinnovo di questo documento d’identità nelle aree geograficamente remote e nei comuni rurali e montani.

La DGSN intende inoltre proseguire il processo di condivisione della propria piattaforma “National Trusted Third Party” con un gran numero di enti pubblici nazionali, operatori economici e fornitori di servizi, al fine di ampliare la base di cittadini che beneficiano di una serie di servizi svolti da remoto, con un uso sicuro ed efficiente dei propri dati di identità.

I team tecnici della sicurezza nazionale lanceranno anche un portale digitale integrato di servizi elettronici, destinato essenzialmente a facilitare i servizi di ottenimento del CINE e a semplificare e digitalizzare le procedure.

Nel presentare la sua relazione annuale, nei suoi aspetti legati alla sicurezza dei cittadini e alla sicurezza dei loro beni, la DGSN ribadisce il suo impegno a proseguire gli sforzi per consolidare la sicurezza pubblica, rafforzare il senso di sicurezza, migliorare i servizi forniti ai cittadini, ai residenti stranieri e ai turisti, oltre a promuovere le condizioni socio-professionali di tutti coloro che appartengono alla famiglia della sicurezza nazionale.

