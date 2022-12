La manifestazione è andata in scena nella città di Herat

Le forze di sicurezza talebane hanno usato cannoni ad acqua per disperdere le donne che protestavano contro il divieto di istruzione universitaria per le donne nella città occidentale di Herat, in Afghanistan. Lo hanno riferito testimoni oculari. Martedì i talebani hanno vietato alle studentesse di frequentare le università con effetto immediato. Secondo testimoni oculari a Herat, sabato circa due dozzine di donne si stavano dirigendo verso la casa del governatore provinciale per protestare contro il divieto, urlando “L’istruzione è un nostro diritto”, quando sono state respinte dalle forze di sicurezza che hanno sparato con i cannoni ad acqua. Un video condiviso da AP mostra le donne che urlano e si nascondono in una strada laterale per sfuggire ai cannoni ad acqua. Quindi riprendono la loro protesta, urlando ‘Vergognoso!’.

