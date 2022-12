Il segretario generale della Nato: "Non ci sono segni che Putin voglia veramente la pace"

“È stato Putin che ha iniziato la guerra, e può completarla anche oggi uscendo dall’Ucraina. Ora non ci sono segni che voglia veramente la pace“. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista al Financial Times, riportata dall’Ukrainska Pravda.

“La Russia spera di congelare la guerra per avere il tempo di riorganizzarsi, riarmare le forze e provare a riprendere l’offensiva“, aggiunge Stoltenberg.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata