Il presidente ha incontrato i militari, ha parlato con loro e ha consegnato dei riconoscimenti

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato in visita a Bakhmut, nel Donetsk, teatro di intensi combattimenti. Lo riferisce l’ufficio dello stesso Zelensky, aggiungendo che il presidente ha incontrato i militari, ha parlato con loro e ha consegnato dei riconoscimenti.

Bakhmut, al fronte, è teatro di “feroci scontri” tra i difensori dell’Ucraina e le forze d’invasione russe, ha dichiarato l’ufficio del presidente a Kiev. All’inizio del mese Zelensky aveva detto che gli sforzi della Russia per conquistare Bakhmut avevano trasformato la città dell’Ucraina orientale in macerie. “Gli occupanti hanno effettivamente distrutto Bakhmut, un’altra città del Donbass che l’esercito russo ha trasformato in rovine bruciate“, aveva detto il leader di Kiev.

Zelensky: “Non rinunceremo a ciò che è nostro”

“Fortezza di Bakhmut. Il nostro popolo. Inconquistato dal nemico. Che con il suo coraggio dimostra che resisteremo e non rinunceremo a ciò che è nostro”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita a Bakhmut, nel Donetsk. “L’Ucraina è orgogliosa di voi”, continua il messaggio di Zelensky, “io sono orgoglioso di voi! Grazie per il coraggio, la resistenza e la forza dimostrati nel respingere gli attacchi del nemico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata