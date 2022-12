Tra le vittime anche donne e bambini

(LaPresse) Almeno 19 persone sono morte e 32 ferite a seguito dell’esplosione di un’autocisterna avvenuta in un tunnel a nord di Kabul, capitale dell’Afghanistan. Lo ha riferito un funzionario locale. Il tunnel Salang, che si trova a circa 80 miglia a nord di Kabul, fu originariamente costruito negli anni ’60 per l’invasione sovietica ed è un collegamento chiave tra il nord e il sud del paese Secondo il portavoce della provincia di Parwan, Said Himatullah l’esplosione sarebbe avvenuta di sabato intorno alle 20.30 ora locale: tra le 19 persone ci sarebbero donne e bambini. Al momento ci sarebbero altri opravvissuti rimasti intrappolati sotto le macerie e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Ancora non è chiaro la causa dell’incidente.

