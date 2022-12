Folla di centinaia di persone all'esterno della O2 Brixton Academy per la star nigeriana Asake

È di 8 persone ricoverate in ospedale, 4 in condizioni critiche, il bilancio della calca che si è creata ieri a Londra alla O2 Brixton Academy, mentre a centinaia provavano a entrare al concerto della star nigeriana dell’afrobeat Asake. Lo riferisce la polizia locale, aggiungendo che altre 2 persone sono state curate sul posto. I servizi di emergenza sono stati chiamati giovedì sera dopo che “una grande folla ha tentato di entrare senza biglietto”, ha riferito la polizia. I video girati dai passanti mostrano una folla di centinaia di persone all’esterno della sala concerti e decine di persone che spingono attraverso le porte e si precipitano al piano superiore. Il concerto è stato interrotto e un promotore è salito sul palco per dire al pubblico che alcune persone avevano “sfondato le porte”.

La polizia ha spiegato che gli agenti, le ambulanze e i vigili del fuoco hanno trovato “un certo numero di persone con ferite che si ritiene siano state causate dallo schiacciamento”; ha assicurato che terrà un’indagine approfondita sull’accaduto e sul modo in cui gli agenti hanno reagito. Un filmato mostra un agente che sembra spingere una donna giù da alcune scale all’ingresso della sala. La Brixton Academy, nel sud di Londra, è uno dei locali musicali più famosi della città. Costruita come cinema negli anni ’20, ha una capienza di poco meno di 5mila posti.

