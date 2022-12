Foto dall'archivio di terremoto a Taiwan

Un terremoto di magnitudo 6.2, originatosi nelle acque al largo della costa orientale di Taiwan, ha scosso l’isola asiatica alle 5:03 italiane (le 12:03 locali). Non sono stati segnalati feriti, nè danni gravi.

Il Central Weather Bureau dell’isola ha dichiarato che il terremoto si è sviluppato a 29 chilometri a sud-est di Hualien, città sulla costa orientale di Taiwan, a 5,7 chilometri in profondità. Gli edifici della capitale, Taipei hanno tremato per circa un minuto. La metropolitana ha sospeso brevemente le operazioni per garantire la sicurezza dei passeggeri.

