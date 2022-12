Ottenuta in laboratorio: lo spiegano gli scienziati del dipartimento dell'Energia Usa, in California

Gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory (Llnl) del dipartimento dell’Energia Usa, in California, hanno annunciato di avere ottenuto in laboratorio la prima fusione nucleare che ha prodotto più energia di quanta ne sia stata necessaria per avviare la reazione.

La “svolta”, una vera e propria “pietra miliare” nella ricerca di fonti di energia pulita, c’è stat il 5 dicembre, poco più di una settimana fa, quando 192 laser giganti della National Ignition Facility del laboratorio californiano hanno bombardato un piccolo cilindro delle dimensioni di una gomma da cancellare, contenente un nocciolo di idrogeno congelato, incastonato in un diamante.

Si è trattato di uno “straordinario esempio di cosa si può ottenere con la perseveranza”, ha detto la dottoressa Arati Prabhakar, direttrice dell’ufficio per la politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca, dopo avere ricordato che ci sono coluti “decenni” e “generazioni” di scienziati per ottenere questo risultato. Si è trattato, ha aggiunto, di un “incredibile esempio del potere della ricerca e dell’impresa americani”. Ecco cos’è la fusione nucleare.

