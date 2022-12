Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha dichiarato che annuncerà presto una "importante svolta scientifica"

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha dichiarato che annuncerà presto una “importante svolta scientifica” legata alla ricerca sulla fusione nucleare. Lo riferiscono alcuni media statunitensi. Come riferito dal Financial Times, gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory (Llnl) con sede in California hanno ottenuto un “guadagno netto di energia” da un reattore a fusione sperimentale. Si tratta della prima volta in cui una reazione di fusione ha prodotto più energia di quella necessaria per attivare il processo. Un passo che potrebbe rivelarsi fondamentale per la ricerca di energia a zero emissioni di carbonio. La reazione di fusione che ha prodotto un guadagno netto di energia del 120% si è verificata nelle ultime due settimane, ha scritto il Financial Times, citando tre persone a conoscenza dei risultati preliminari. Secondo il Washington Post, si tratta di una “pietra miliare” nella ricerca di energia “illimitata, pulita ed economica”. “Per la maggior parte di noi, questa era solo una questione di tempo”, ha spiegato al Wp uno scienziato, esperto di fusione nucleare.

