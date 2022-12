Migliaia di persone hanno manifestato per chiedere le dimissioni della neo-presidente Dina Boluarte, la convocazione di elezioni generali per sostituire lei e il Congresso

(LaPresse) Violenti scontri nella capitale del Perù a causa della crisi politica nel Paese. Migliaia di persone hanno manifestato per chiedere le dimissioni della neo-presidente Dina Boluarte, la convocazione di elezioni generali per sostituire lei e il Congresso e la libertà di Pedro Castillo, che i legislatori hanno estromesso dalla presidenza. Le proteste in Perù si sono accese soprattutto nelle zone rurali, roccaforte dell’ex leader Castillo. La polizia, per reprimere la mobilitazione e disperdere la folla, ha usato gas lacrimogeni.

