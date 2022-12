Entusiasmo per la squadra del Maghreb a Barisha Camp

I rifugiati delle guerra in Siria trovano svago guardando i Mondiali di calcio in Qatar. Nel campo di Barisha i profughi si sono entusiasmati per l’impresa del Marocco, che nei quarti ha battuto il Portogallo, accedendo così alle semifinale. Esultanza nel tendone dove era stato allestito uno schermo.

