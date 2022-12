Il segretario di Azione incontrerà rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo accademico e delle associazioni di volontariato

Visita in Ucraina per il leader del terzo polo, Carlo Calenda. A partire da domani il segretario di Azione trascorrerà cinque giorni tra Leopoli e Kiev per incontrare rappresentanti del governo di Kiev, delle istituzioni locali, del mondo accademico ucraino e delle associazioni di volontariato. “Ho accolto l’invito del sindaco di Leopoli che era intervenuto alla nostra manifestazione, poi sarò a Kiev. Credo sia importante portare di persona la nostra solidarietà in un momento così difficile per gli ucraini”, ha detto Calenda.

Il programma

Lunedì 12 dicembre, alle 11, Calenda vedrà il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi. Successivamente, sempre in città, visiterà il centro di riabilitazione ‘Unbroken’ e una struttura di volontariato per i rifugiati. Nel corso della giornata incontrerà il Direttore dell’Istituto di cultura Italiano a Kiev, Edoardo Crisafulli, e il direttore dell’ICE, Toni Corradini.

Nella giornata di martedi 13, alle 9:30, è previsto l’incontro con il Rettore della Ukrainian Catholic University. Seguirà un intervento pubblico e la visita al Campus universitario. Nella giornata di mercoledì 14 dicembre, a Kiev, alle 9:30 incontro con la direttrice dell’Istituto Nazionale di Ricerca e Restauro, Svetlana Strelnykova. Alle 11:30 incontro con Natalya Boyko, consigliere del primo ministro ucraino per le questioni energetiche e Taras Andreyovich, vice Ministro dell’Economia. Durante la sua permanenza a Kiev Calenda incontrerà l’ambasciatore d’Italia in Ucraina, Pier Francesco Zazo.

