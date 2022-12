Il segretario generale: "Bisogna evitare che diventi una guerra vera e propria in Europa"

La guerra in Ucraina potrebbe trasformarsi in un conflitto più ampio. Una preoccupazione, questa, espressa in prima persona dal Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. È una guerra terribile in Ucraina”, ha dichiarato Stoltenberg all’emittente norvegese Nrk, “è anche una guerra che può diventare una guerra a tutti gli effetti, che si diffonde in una grande guerra tra la Nato e la Russia”, ha detto il numero uno della Nato aggiungendo che bisogna evitare che il conflitto “coinvolga più Paesi e diventi una guerra vera e propria in Europa”.

