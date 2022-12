Stanziati 275milioni di dollari. La Casa Bianca: "Russia e Iran sono ormai partner militari"

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha annunciato l’invio di aiuti militari all’Ucraina per altri 275 milioni di dollari. In particolare, gli aiuti serviranno a Kiev a difendersi dagli attacchi con i droni effettuati dalle forze russe.

Russia e Iran sono ormai partner militari

La “crescente cooperazione militare” tra Russia e Iran si sta trasformando in una “partnership militare” che costituisce una minaccia non solo per l’Ucraina, ma “per tutta la regione” mediorientale, ha poi aggiunto Kirby che ha fatto riferimento anche alla fornitura di droni iraniani alla Russia e alla possibile fornitura di missili balistici. I due Paesi, inoltre, starebbero lavorando a “linee di produzione” in Russia per la fabbricazione di droni. La collaborazione va anche nella direzione inversa, con la fornitura da parte russa all’Iran di “componenti avanzati” per la difesa, di elicotteri e sistemi di difesa aerea. Per questo, ha riferito Kirby, piloti iraniani si stanno addestrando in Russia. Gli Stati Uniti, ha annunciato Kirby, hanno quindi deciso di sanzionare tre entità russe coinvolte nell’acquisizione di droni iraniani.

