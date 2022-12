Biden e il presidente francese hanno brindato "ai valori che uniscono ancora" i due Paesi

Cena di Stato alla Casa Bianca in onore del presidente francese Emmanuel Macron. Nella serata di gala, alla quale erano presenti anche vip come il ceo di Apple Tim Cook e la direttrice di Vogue Anna Wintour, i capi di Stato di Stati Uniti e Francia hanno brindato “ai valori che uniscono ancora” i due Paesi. Nel corso della visita i due leader hanno affrontato il tema del conflitto in Ucraina facendo aperture al dialogo nei confronti della Russia.

