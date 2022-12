Il presidente russo durante un incontro con i giovani scienziati al Sirius Center

Vladimir Putin non intende abbandonare i territori annessi con il referendum dello scorso settembre. Occorre “fare di tutto” per sostenere ” gli abitanti dei territori recentemente annessi alla Russia”, ha dichiarato il presidente russo parlando durante un incontro con giovani scienziati al Sirius Center in riferimento alle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Troveremo sempre partner tecnologici

Parlando dell’isolamento della Russia rispetto all’Occidente Putin ha poi voluto tranquillizzare i giovani scienziati: “Nulla può essere chiuso artificialmente nel mondo moderno, la Russia troverà sempre partner tecnologici se organizza la produzione a un buon livello“, ha detto il presidente russo.

