(LaPresse) Centinaia di manifestanti si sono riuniti davanti al consolato cinese a New York in una manifestazione di solidarietà alle proteste contro le restrizioni “zero-Covid” delle autorità cinesi. “Non vogliamo dittature, vogliamo elezioni!” e “Dimettiti, Xi Jinping”, erano gli slogan gridati dai manifestanti sia in inglese che in cinese. Durante la protesta, anche un momento di silezio per ricordare le vittime dell’incendio di un appartamento in un grattacielo nello Xinjiang.

