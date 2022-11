Vittima il 27enne Mehran Samak: secondo Iran International, si trovava in macchina con la fidanzata quando è stato raggiunto da uno sparo alla testa

Un iraniano di 27 anni, Mehran Samak, è stato ucciso dalla polizia iraniana mentre festeggiava in strada ad Anzali la vittoria degli Stati Uniti contro l’Iran nella partita dei Mondiali di calcio di ieri sera. La notizia viene riportata dalla testata Iran International, che cita fonti della famiglia del giovane, e rilanciata da numerosi utenti su Twitter, usando l’hashtag Mehran Samak. La giornalista Sima Sabet di Iran International scrive su Twitter che il giovane si trovava in macchina con la fidanzata quando è stato raggiunto da uno sparo alla testa.

Iranians killed for just being happy on streets. This is what happened in #Anzali #MehranSamak was in his car with his fiancé cheering after the US football team defeated Islamic Republic.

He was shot at head and killed by Islamic Republic police#MahsaAmini pic.twitter.com/HbQo0lZG9U

— Sima Sabet | سیما ثابت (@Sima_Sabet) November 30, 2022