Il numero 1 di Kiev accusa Mosca nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'Onu

Volodymyr Zelensky denuncia i nuovi violenti attacchi di Mosca alla sua Ucraina parlando in collegamento con il Consiglio di Sicurezza dell’Onu. “In condizioni in cui la temperatura è sotto lo zero decine di milioni di persone rimangono senza elettricità, riscaldamento, acqua. Questa è un’arma di distruzione di massa, è un evidente crimine contro l’umanità”, ha detto il presidente ucraino.

