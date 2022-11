Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha dichiarato che i tecnici "sono già al lavoro"

L’Ucraina ha avuto accesso al sito dell’esplosione provocata da un missile caduto in Polonia vicino al confine ucraino. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. “Esperti ucraini stanno già lavorando sul luogo della tragedia di Przewodow causata dal terrore missilistico russo contro l’Ucraina. Sono grato alla parte polacca per aver concesso loro l’accesso. Continueremo la nostra collaborazione in modo aperto e costruttivo, come fanno gli amici più cari”, ha scritto su Twitter Kuleba.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022