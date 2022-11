Ad annucniarlo è il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba: "Ci aspettiamo collaborazione dalle forze polacche"

“L’Ucraina e la Polonia coopereranno in modo costruttivo e aperto sull’incidente causato dal terrore missilistico russo contro l’Ucraina. I nostri esperti sono già in Polonia“. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, su Twitter.

I spoke to @RauZbigniew. Ukraine and Poland will cooperate constructively and openly on the incident caused by Russian missile terror against Ukraine. Our experts are already in Poland. We expect them to swiftly get access to the site in cooperation with Polish law enforcement.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022