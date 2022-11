La presidente del Consiglio: "L'Italia è stata protagonista, c'era molta curiosità per la nostra partecipazione"

(LaPresse) “L’Italia è stata protagonista di questo G20, c’era molta curiosità per la nostra partecipazione”. Così la premier italiana Giorgia Meloni in conferenza stampa da Bali, in Indonesia, a margine del G20. L’Italia era “l’unica nazione rappresentata da un capo di Stato o di governo donna, c’erano 4 donne su 41 persone al tavolo, in una nazione nella quale spesso ci siamo lamentati di essere fanalino di coda nella partecipazione femminile, ritrovarsi a essere avanguardia fa piacere” ha detto Meloni.

