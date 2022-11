È durato quasi un'ora il bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti e la premier a margine del vertice a Bali

È durato quasi un’ora il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a margine del vertice del G20 a Bali. Come rende noto la Casa Bianca, i due leader si sono incontrati per coordinare le risposte a una serie di sfide globali, comprese quelle poste dalla Repubblica popolare cinese, la crisi climatica e l’uso dell’energia da parte della Russia come arma. Biden e Meloni hanno anche discusso del loro impegno a continuare a fornire all’Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per difendersi e a ritenere la Russia responsabile della sua aggressione.

Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi in una nota, il bilaterale a margine dei lavori del vertice dei paesi del G20 “si è incentrato sulla solidità dell’alleanza transatlantica e sull’eccellente cooperazione per fare fronte alle sfide globali, dalla crescita economica alla sicurezza comune”. Al centro dell’attenzione, “il continuo sostegno all’Ucraina, la stabilità nel Mediterraneo e nell’Indo-pacifico e i rapporti con la Cina”. L’inquilino della Casa Bianca e di Palazzo Chigi, prosegue la nota, “hanno ribadito i profondi e duraturi legami tra le Nazioni e il forte interesse a rafforzare ulteriormente il partenariato nei numerosi settori di interesse reciproco”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata