Fuori programma per Iriana Widodo all'arrivo a Bali scivolata dalla scaletta dell'aereo al suo arrivo al vertice

(LaPresse) Piccolo fuori programma in occasione dell’arrivo a Bali del presidente indonesiano, Joko Widodo, che farà gli onori di casa in occasione del vertice G20 in programma il 15 e 16 novembre. Scendendo dall’aereo presidenziale, la first lady Iriana Widodo scivola sulla scaletta e cade a terra. Si rialza subito senza problemi, aiutata dal marito e dallo staff.

