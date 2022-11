Colpiti due agenti nel quartiere Schaerbeek, uno di loro è deceduto. Neutralizzato l'uomo.

Due agenti di polizia sono stati feriti a coltellate a Schaerbeek, Bruxelles. L’autore è stato neutralizzato da un’altra pattuglia, secondo quanto riporta il sito di Le Soir. Uno dei due agenti è morto. Non si esclude matrice terroristica.

“Scioccata per l’omicidio di un agente di polizia di Bruxelles in servizio stasera”. Così su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “La polizia belga ha lavorato a stretto contatto con il Parlamento europeo nel corso degli anni – aggiunge – tanto che quanto accaduto sembra personale per noi. Tutti i nostri pensieri sono con loro, i loro cari e tutto il Belgio”.

Shocked at the murder of a Brussels police officer in the line of duty tonight.

The Belgian Police have worked so closely with @Europarl_EN over the years that this feels personal for us.

All our thoughts are with them, their loved ones and everyone in Belgium.

🇪🇺🇧🇪

— Roberta Metsola (@EP_President) November 10, 2022