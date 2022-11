L'appuntamento della fondazione che riunisce migliaia di scienziati e accademici italiani attivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America

Un legame che si rafforza e si rinnova all’insegna della ricerca scientifica e dell’innovazione e che si manifesta nel lavoro di giovani ricercatori. È quello tra Italia e Stati Uniti nel corso dell’evento annuale, celebrato in presenza dopo l’interruzione degli ultimi due anni, di Issnaf, la fondazione che riunisce migliaia di scienziati e accademici italiani attivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America.

L’appuntamento, che si è tenuto lunedì presso l’ambasciata d’Italia a Washington, e sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, è stato aperto dal saluto dell’ambasciatrice Mariangela Zappia e da un videomessaggio della ministra dell’Università e dela Ricerca Anna Maria Bernini. Nel corso dell’evento sono stati annunciati i vincitori dei sei premi dell’ultima edizione degli Young Investigator Awards: sono Giulia Biancon per il Paola Campese Award, Salvatore Calabrese per l’Embassy of Italy Award, Claudio Emma per l’Infn Bruno Touschek Award, Camilla Hawthorne per l’RnB4Culture Award, Michele Polese per il Mario Gerla Award, Bartolomeo Stellato per il Franco Strazzabosco Award. Il Lifetime Achievement Award è stato conferito a Giulia Galli. Bernini ha espresso l’apprezzamento del governo italiano per la qualità del lavoro degli oltre 15.000 ricercatori e scienziati italiani negli Stati Uniti, che rappresentano “una risorsa preziosa per il nostro Paese”. Ha valorizzato l’Issnaf per il ruolo che riveste nel promuovere la collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti, contribuendo al raggiungimento di obiettivi prioritari del Piano nazionale di ricerca 2021/2027, in particolare sulla promozione della dimensione internazionale dell’istruzione superiore e della ricerca.

Nel prospettare un coinvolgimento dell’Issnaf da parte del Mur, Bernini ha valorizzato il ruolo della fondazione anche in relazione allo sviluppo di tecnologie emergenti. La ministra si è congratulata poi con i premiati di quest’anno, a partire dalla professoressa Giulia Galli, il cui percorso di ricerca offre un modello per le giovani generazioni e in particolare per le scienziate impegnate in discipline ‘Stem’. L’ambasciatrice Zappia ha confermato il forte sostegno dell’ambasciata all’attività dell’Issnaf quale “pilastro della collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti, centrale più che mai nell’attuale scenario geopolitico”. Gli accordi siglati dall’Issnaf nel 2022 per favorire opportunità di studio e ricerca negli Usa a studenti italiani destinati a riportare il bagaglio di conoscenze acquisite in Italia sono un ulteriore tassello della preziosa attività della Fondazione, ha aggiunto.

A testimonianza dell’impegno dell’ambasciata sul fronte della ricerca e dell’innovazione, Zappia ha menzionato il recente lancio del Centro di innovazione Innovit a San Francisco e il prossimo rinnovo dell’Accordo quadro Italia-Usa sulla cooperazione scientifica e tecnologica. L’ambasciatrice ha poi espresso apprezzamento per il tema dell’evento Issnaf di quest’anno, in sintonia con la priorità del governo di puntare sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale e in linea con i temi su cui si concentra la candidatura di Roma a ospitare l’Esposizione universale 2030.

L’evento annuale ha concluso un anno di crescita e di ulteriore rafforzamento delle attività di Issnaf sul territorio del Nord America, che ha visto la creazione di nuovi ‘Chapters’ che spaziano dalla Florida alla California, attraverso il Texas, e dallo Stato di Washington fino a New York, passando per Washington DC. Una testimonianza del desiderio dei membri di aggregarsi e organizzare attività di networking, fatti in stretta collaborazione con l’ambasciata e la rete consolare. Nel 2022 la fondazione ha attualizzato gli accordi siglati con l’Università di Pisa, il Collegio Ghislieri di Pavia e il Politecnico di Torino per esperienze di mentoring e di formazione di ricerca a favore di studenti di master e dottorato dall’Italia presso centri di ricerca nel Nord America, identificando una rosa iniziale di progetti di ricerca disponibili presso prestigiose università americane.

“La nostra aspirazione è sempre quella di rappresentare un canale a disposizione dell’Italia per potenziare la sua dimensione internazionale dell’alta formazione e della ricerca, facilitando il processo di inserimento di personale italiano in formazione presso università e centri di ricerca e sviluppo in Nord America, e fornendo esperienze di arricchimento professionale da riportare in Italia”, ha dichiarato la presidente di Issnaf Cinzia Zuffada, “grazie al nostro approccio strutturato che fa leva su una membership interessata a ospitare studenti dall’Italia, siamo pronti a scalare le nostre attività e coinvolgere più università e centri di ricerca”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata