Le forze armate russe stanno avanzando nelle direzioni di Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv nella regione di Donetsk

Il grano torna al centro del conflitto in Ucraina, arrivato al 251esimo giorno. “In questi giorni, il movimento delle navi con prodotti agricoli ucraini è continuato, principalmente grazie ai principi dei partner, ovvero Onu e Turchia, che non accettano gli sforzi russi per distruggere l’accordo sul grano. Ma al corridoio del grano è necessaria una protezione affidabile e a lungo termine“, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quotidiano discorso video, citato da Ukrinform. “La Russia deve sapere chiaramente che riceverà una dura risposta dal mondo per qualsiasi passo che interrompa le nostre esportazioni alimentari”, ha spiegato. “Questa è letteralmente una questione di vita o di morte per decine di milioni di persone”, ha aggiunto. Da giorni, infatti, Mosca ha congelato la sua partecipazione all’accordo sull’export del grano, dopo gli attacchi alle sue navi nel Mar Nero.

“L’export di grano e prodotti alimentari dall’Ucraina deve continuare. Al momento non ci sono movimenti di navi previsti per oggi ma ci aspettiamo che alcune imbarcazioni cariche possano salpare giovedì”. Lo ha scritto su twitter il coordinatore Onu dell’accordo per la ‘Black Sea Grain Initiative’ Amir Abdulla.

Exports of grain and foodstuffs from #Ukraine️ need to continue. Although no movements of vessels are planned for 2 November under the #BlackSeaGrainInitiative, we expect loaded ships to sail on Thursday. — Amir M. Abdulla (@AmirMAbdulla) November 1, 2022

Forze russe avanzano nel Donetsk

Le forze armate russe stanno avanzando nelle direzioni di Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv nella regione di Donetsk. A dirlo è lo Stato maggiore di militari di Kiev. Lo riporta Unian. “Nell’ultimo giorno, le unità di le Forze di difesa hanno respinto gli attacchi degli occupanti nelle aree degli insediamenti di Makiivka, Nevske e Bilogorivka della regione di Luhansk e di Verkhnokamyanske, Spirne, Bakhmut, Mayorsk, Pervomaiske, Novomykhailivka, Vodyane, Pavlivka e Prechistivka della regione di Donetsk”, spiegano le forze armate ucraine.

Intanto nella regione di Kiev, 16mila case rimangono senza elettricità, ha scritto su telegram il governatore locale Oleksiy Kuleba. “I nostri ingegneri elettrici hanno lavorato senza sosta per il terzo giorno. Durante la giornata ripristineremo l’energia elettrica per tutti gli abbonati”, ha spiegato.

Oltre 70mila militari russi morti nel conflitto

Sale a oltre 73mila il numero di militari russi morti dall’inizio del conflitto in Ucraina secondo il bollettino giornaliero fornito dalle forze armate di Kiev. In totale sarebbero 73.270. A questi si aggiungono tra gli altri 2.714 carri armati, 5.525 veicoli da combattimento, 277 aerei, 258 elicotteri e 16 navi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata