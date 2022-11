Il governo risarcirà le famiglie delle vittime

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha visitato il luogo in cui è crollato il ponte, facendo precipitare centinaia di persone in acqua e uccidendone 135. Modi ha detto di essere “profondamente rattristato dalla tragedia” e il suo ufficio ha annunciato un risarcimento per le famiglie dei morti. Il ponte era stato riaperto solo quattro giorni prima del crollo.

