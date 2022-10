I residenti stanno coprendo le finestre con sacchi di sabbia e organizzando rifugi antiatomici

I residenti della regione di Belgorod, confinante con l’Ucraina, si stanno preparando a possibili attacchi ucraini, secondo quanto riportato dai media statali russi. Le autorità locali hanno ripetutamente riferito di bombardamenti ucraini che hanno danneggiato infrastrutture ed edifici residenziali nella zona nel Sud della Russia. La Tv di Stato russa ha mostrato case distrutte e auto bruciate. I residenti stanno coprendo le finestre con sacchi di sabbia e organizzando rifugi antiatomici in scantinati e parcheggi sotterranei. Secondo il servizio televisivo andato in onda, molte aziende hanno avviato corsi di primo soccorso per i propri dipendenti. La scorsa settimana il presidente Vladimir Putin ha messo in stato di media allerta le aree più vicine all’Ucraina, tra cui la Crimea annessa, Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Kursk e Rostov.

