Il presidente russo ne ha parlato al Valdai Forum

Il presidente russo Vladimir Putin valuta la sua presenza al G20: “Sono grato al presidente dell’Indonesia per l’invito a partecipare al G20, forse ci andrò. In ogni caso la Russia sarà rappresentata ad alto livello”, ha detto Putin nel suo discorso al Valdai Forum, come riportano le agenzie russe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata