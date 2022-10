È stato presentato dal ministro della Sanità tedesco: via libera alla vendita per scopi ricreativi

Berlino è pronta a depenalizzare la cannabis. Il ministro della Sanità Karl Lauterbach ha presentato un piano per rendere legale il possesso di 30 grammi di cannabis e consentire la vendita della sostanza agli adulti per scopi ricreativi. Rimane un punto interrogativo sulla possibilità che il piano approvato dal Gabinetto vada avanti, perché il governo vuole prima essere sicuro che sia compatibile con le leggi dell’Unione Europea. Lauterbach ha dichiarato che procederà con la legge solo in questo caso.

Il progetto studiato dal governo tedesco prevede la vendita di cannabis agli adulti in punti vendita autorizzati, con l’obiettivo di combattere il mercato nero. La legalizzazione della vendita controllata di cannabis è una delle riforme delineate nell’accordo di coalizione tra i tre partiti che compongono l’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. I tre partiti hanno dichiarato che il piano garantirà un controllo di qualità, proteggendo al contempo i giovani, e hanno concordato che gli “effetti sociali” della nuova legislazione saranno esaminati dopo quattro anni.

