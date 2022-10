Forti temporali sulla capitale: strade allagate e traffico in tilt

Forti temporali hanno colpito Il Cairo e diverse province egiziane, allagando le strade e provocando disagi agli abitanti. Il traffico intenso della capitale si è fatto ancora più caotico a causa delle strade allagate. Moltissimi automobilisti sono rimasti bloccati con le proprie vetture in mezzo alle strade, che si sono trasformate in veri e propri torrenti. Difficoltà anche per i pedoni, sorpresi dai pesanti rovesci. Anche i temporali leggeri possono causare danni alle strade e alle infrastrutture in alcune parti del Paese, non destinate a resistere alle forti precipitazioni.

