Il killer, un ex alunno, ucciso dopo uno scontro a fuoco con la polizia

(LaPresse) Sparatoria lunedì in una scuola superiore a St. Louis, negli Usa. Tre i morti, compreso l’assalitore, un ex alunno ora 19enne. Le altre vittime sono un’insegnante di 61 anni e una ragazza di 16. Altre 7 persone sono rimaste ferite. L’autore dell’attacco è deceduto dopo uno scontro a fuoco con la polizia. Gli spari alla Central Visual and Performing Arts High School: l’edificio subito circondato da dozzine di veicoli della polizia.

