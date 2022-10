La proposta di Macron "può essere valutata positivamente" dicono

Mosca si è detta favorevole alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron di includere Papa Francesco e la leadership statunitense nei colloqui sull’Ucraina in termini di ricerca di possibili soluzioni. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. “Se tutto è in linea con gli sforzi in termini di ricerca di possibili soluzioni, allora questa proposta può essere valutata positivamente”, ha affermato il Peskov, sottolineando però che Macron, per qualche ragione, non esorta nessuno a chiamare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e affrontare così il divieto legislativo di negoziare con la Federazione Russa. “Questa affermazione non dice nulla sul fatto che qualcuno dovrebbe chiamare il presidente Zelensky e occuparsi del quadro legislativo, che d’ora in poi vieta qualsiasi trattativa con la parte russa”, ha commentato Peskov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata