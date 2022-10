Il presidente russo: "Il decreto sarà inviato per l'approvazione al Consiglio della Federazione"

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin firma un decreto che introduce la legge marziale nelle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. “Il decreto sarà inviato al Consiglio della Federazione per l’approvazione”, dice Putin. “Ma vorrei ricordare che in questi territori la legge marziale era in vigore già prima che aderissero alla Russia”.

