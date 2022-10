L'aeroporto di Bergen, il secondo più grande della Norvegia, è stato chiuso temporaneamente

L’aeroporto di Bergen, il secondo più grande della Norvegia, è stato chiuso temporaneamente oggi dopo che un drone è stato avvistato nelle vicinanze dai residenti della zona, come riferito dalle autorità. Il primo avvistamento di un drone vicino all’aeroporto di Bergen è stato segnalato alle 4:15 ora locale, ha affermato il portavoce della polizia Ørjan Djuvik, aggiungendo che l’esercito norvegese e l’operatore aeroportuale statale Avinor sono stati informati. La polizia ha detto che nessun sospetto è stato identificato. Successivamente sono stati segnalati altri avvistamenti di droni. Djuvik ha spiegato che le autorità non sono sicure se effettivamente ci siano stati più droni “ma siamo sicuri che che ne sia stato almeno uno”, ha aggiunto. L’aeroporto di Bergen, che ha 15 gate, è stato chiuso intorno alle 6:30 ora locale e riaperto due ore dopo.

Primo ministro: “Inaccettabili droni russi su nostri cieli”

“Non è accettabile che i servizi segreti stranieri volino con droni sugli aeroporti norvegesi. I russi non sono autorizzati a pilotare droni in Norvegia“. Lo ha affermato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, secondo l’emittente norvegese Nrk, dopo la chiusura temporanea dell’aeroporto di Bergen in seguito all’avvistamento di un drone. “Non vogliamo che nessuno faccia volare questo tipo di velivoli su importanti strutture in Norvegia“, ha detto ancora Store

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata