Antony Blinken, foto dall'archivio

Il segretario di Stato americano parla alla Stanford University

Il segretario di Stato americano torna a parlare del conflitto in Ucraina. L’uso dei droni “da parte dei russi è un segno di disperazione” dice Antony Bliken, parlando alla Stanford University, citato dai media statunitensi. “Ma è anche un segno dei livelli a cui si abbasseranno e che abbiamo visto ripetutamente quando si tratta di prendere di mira i civili e le infrastrutture civili”, ha affermato. I droni “vengono utilizzati dai russi per accattare i civili, le infrastrutture critiche come le centrali elettriche, gli ospedali”.

“Il conflitto in Ucraina ha determinato la fine del modno post Guerra Fredda” aggiunge Blinken. “Siamo a un punto di svolta. Il mondo del dopo Guerra Fredda è giunto al termine ed è in corso un’intensa competizione per dare forma a ciò che verrà dopo – ha affermato – E al centro di questa competizione c’è la tecnologia. La tecnologia riorganizzerà in molti modi le nostre economie. Riformerà i nostri eserciti e la vita delle persone in tutto il pianeta”.

